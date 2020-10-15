«الدولية للهجرة»: الأمواج تجرف جثث 10 مهاجرين إلى سواحل جيبوتى

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الأمواج جرفت جثث 10 مهاجرين إلى ساحل جيبوتي في القرن الإفريقي.حدث ذلك في بلدة أوبوك، التي تشهد عمليات انطلاق منتظمة للقوارب المحملة بالمهاجرين، ومعظمهم من إثيوبيا، الذين يحاولون الوصول إلى اليمن أو العودة إلى وطنهم.وفي وقت سابق هذا الشهر، لقي 8 مهاجرين حتفهم، وفُقد 12 في البحر بعد أن أجبرهم المهربون على النزول من قارب قبالة ساحل جيبوتي.وحتى الآن يحاول أكثر من 14 ألف مهاجر من القرن الإفريقي تقطعت بهم السبل في اليمن، العودة إلى بلادهم وفي الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، وصل ألفا مهاجر إلى جيبوتي، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.