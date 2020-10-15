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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

متدربو البرنامج الرئاسى يقضون يومًا ببرنامج معايشة بجامعة طنطا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:38 م
معايشة بجامعة طنطا
معايشة بجامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قضى وفد متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، برفقة الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، يومًا من التدريب العملي والمعايشة الميدانية في جامعة طنطا، وكان في استقبالهم الدكتور عماد عتمان، رئيس جامعة طنطا، الذي أشاد بمدى اهتمام الدولة بتدريب الشباب وتأهيلهم من أجل تمكينهم في المواقع القيادية.

وأوضح نائب المحافظ أن هذه الجولة تأتي ضمن البرنامج المكثف الذي وضعته محافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لمتدربي البرنامج خلال شهر أكتوبر، ليمكنهم من التعرف على عمل المؤسسات والقطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات، وذلك للتطبيق العملي لما تمت دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وبدأت الزيارة بتفقد المستشفى التعليمي العالمي، ومقابلة مدير المستشفى ومشاهدة سير العمل بالعيادات الخارجية التي تشمل أقسام "القلب، الأوعية الدموية والقسطرة، الحالات الحرجة، إصابات الحروق، العناية المركزة، قسم العلاج علي نفقة الدولة ووحدة التصوير بالأشعة البوزيترونية PET CT".

وزار المتدربون مستشفى الجراحات وقابلوا كلًا من عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية للتعرف علي ما تم إنجازه من تجهيزات لغرف المرضى والعمليات وقاعات الانتظار وقاعات التدريب وغرف العزل وغيرها.

واستكملت الجولة بزيارة كل من كلية الصيدلة، ومركز الإتاحة الحيوية، ومعمل التكافؤ الحيوي والدراسات، ومركز رعاية المكفوفين، وكلية الآداب ومقابلة عميد الكلية والمرور على أقسام الجغرافيا، المساحة والآثار واختتمت الجولة بزيارة كلية التربية الرياضية والمرور على ملاعب الكلية.

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