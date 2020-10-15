«الشعب الجمهوري»: تنسيقية شباب الأحزاب أثرت الحياة السياسية

عقد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وباهر أمين رئيس اللجنة التشريعية، أحمد الألفي أمين التنظيم، اجتماعًا مع ممثلي الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وقال "عمر"، إن الحزب لديه ممثلين مميزين في تنسيقية شباب الأحزاب، يشار إليهم بالبنان، قدموا أوراق عمل وأفكار أثرت الحياة السياسية بشكل عام، وأداء الحزب بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة يحتاج فيها الحزب لجهود شبابة سواء داخل التنسيقية أو خارجها.وأضاف أحمد الألفي، أن تواجد شباب حزب الشعب الجمهوري في كيان تنسيقية شباب الأحزاب أثبت كفاءته وسط عمالقة العمل السياسي، مبديًا أمله في أن يكون هناك تمثيل أكبر من شباب الحزب داخل التنسيقية.