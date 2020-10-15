طرح رواية «صليب موسى» لهيثم دبور بنسخة صوتية

يستعد الكاتب هيثم دبور، لطرح نسخة جديدة لروايته الشهيرة "صليب موسى" بنسخة صوتية، وذلك خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث الرواية في إحدى ليالي ديسمبر الثلجية، حيث يتم استدعاء المصور الثلاثيني "بهي"، المرتبط بتاريخ طويل مع دير سانت كاترين للتحقيق في وفاة غامضة للراهب اليوناني "بافلوس" المسئول عن مكتبة الدير ومخطوطاتها النادرة، ليكتشف بهى بمساعدة البدوي أبي عمران، ووثائق الدير العديد من الأسرار الخطيرة.ونالت الرواية منذ صدورها مطلع العام الحالي استقبالًا نقديًّا وجماهيريًّا كبيرًا، جعلها تتصدر قوائم الأعلى مبيعًا إلى الآن، بالإضافة إلى الإشادات النقدية لاعتمادها على معلومات حقيقية تمت صياغتها في قالب أدبي، وهي رواية التشويق التاريخي.يذكر أن مبادرة "أصوات عربية" وقع اختيارها على رواية "صليب موسى"، لتكون ضمن الأعمال التي ستدعمها المبادرة للترجمة بأكثر من لغة في كتيب مقدم لمعرض فرانكفورت الدولي، في دورته الجديدة.