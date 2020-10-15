طرح رواية «صليب موسى» لهيثم دبور بنسخة صوتية
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:08 م
منار إبراهيمطباعة
يستعد الكاتب هيثم دبور، لطرح نسخة جديدة لروايته الشهيرة "صليب موسى" بنسخة صوتية، وذلك خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث الرواية في إحدى ليالي ديسمبر الثلجية، حيث يتم استدعاء المصور الثلاثيني "بهي"، المرتبط بتاريخ طويل مع دير سانت كاترين للتحقيق في وفاة غامضة للراهب اليوناني "بافلوس" المسئول عن مكتبة الدير ومخطوطاتها النادرة، ليكتشف بهى بمساعدة البدوي أبي عمران، ووثائق الدير العديد من الأسرار الخطيرة.
ونالت الرواية منذ صدورها مطلع العام الحالي استقبالًا نقديًّا وجماهيريًّا كبيرًا، جعلها تتصدر قوائم الأعلى مبيعًا إلى الآن، بالإضافة إلى الإشادات النقدية لاعتمادها على معلومات حقيقية تمت صياغتها في قالب أدبي، وهي رواية التشويق التاريخي.
يذكر أن مبادرة "أصوات عربية" وقع اختيارها على رواية "صليب موسى"، لتكون ضمن الأعمال التي ستدعمها المبادرة للترجمة بأكثر من لغة في كتيب مقدم لمعرض فرانكفورت الدولي، في دورته الجديدة.
ونالت الرواية منذ صدورها مطلع العام الحالي استقبالًا نقديًّا وجماهيريًّا كبيرًا، جعلها تتصدر قوائم الأعلى مبيعًا إلى الآن، بالإضافة إلى الإشادات النقدية لاعتمادها على معلومات حقيقية تمت صياغتها في قالب أدبي، وهي رواية التشويق التاريخي.
يذكر أن مبادرة "أصوات عربية" وقع اختيارها على رواية "صليب موسى"، لتكون ضمن الأعمال التي ستدعمها المبادرة للترجمة بأكثر من لغة في كتيب مقدم لمعرض فرانكفورت الدولي، في دورته الجديدة.