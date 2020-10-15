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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يحيل سائق «لودر» للتحقيق بسبب مخالفات

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:37 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بإحالة أحد العاملين بالوحدة المحلية لمركز ناصر إلى التحقيق، وذلك بناء على التقرير الذي عرضه محمد جبر معاون المحافظ لشؤون القرى.

ورصدت اللجنة خلال مرورها الميداني بمركز ناصر قيام أحد العاملين "سائق بالوحدة المحلية" باستخدام لودر الوحدة المحلية في أعمال تسوية قطعة أرض خاصة بأحد المواطنين بعزبة معتوق.

وأوضح "جبر" - في بيان - أن اللجنة قامت بعمل محضر إثبات وتضمينه في تقرير نتائج الزيارة، وتم توجيه رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن لحين انتهاء التحقيق معه.

وأكد أن محافظ بني سويف شدد على المتابعة الميدانية المستمرة، ومراجعة استعمال كافة معدات الوحدات المحلية وخطوط سيرها، وأنه لا تهاون في أي إهدار للمال العام وتعطيل مصالح المواطنين.

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