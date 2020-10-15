رئيس مركز إبشواى يتابع استعدادات اللجان لانتخابات مجلس النواب

تفقد مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، للوقوف على جاهزية المدارس، واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكد من وصول كل المرافق بانتظام، بالإضافة للتأكد من توافر الكتب المدرسية بمخازن المدارس وكل مقومات بدء الدراسة بانتظام.كما تفقد المدارس والمعاهد المخصصة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020، بالمركز خلال الشهر الجاري للتأكد من عدم وجود أي معوقات وتوفير سبل الراحة للناخبين.و وجه رئيس المركز، قسم التشجير بالوحدة لقص وتهذيب الأشجار بالشوارع العامة، وبجوار أسوار المدارس والمصالح الحكومية مع التوجيه برفع ناتج التهذيب أولًا بأول.