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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

استئناف عروض «سينما الشباب» بالإسكندرية السبت

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:07 م
السيناريست محمد الباسوسي
السيناريست محمد الباسوسي
محمد قدري
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يستأنف نادي "سينما الشباب" الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، فعالياته يوم السبت المقبل بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية السادسة مساء يوم.

وسيتم خلال الفعاليات عرض كل من الفيلم الروائي القصير "سد خانة" للمخرج فادي خزبك، والفيلم التسجيلي "ندي" إخراج رانا رأفت وهناء عارف ومنة الله محمود، والفيلم الروائي القصير "الطريق إلى الساحل" إخراج مصطفى عيد، وفيلم "لمسة" إخراج دينا الزاهر، الفيلم الروائي القصير "رقم رانيا" اخراج سيف الله هاني.

وعقب عرض الافلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي "سينما الشباب" بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

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