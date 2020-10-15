رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المملكة المتحدة تدين هجمات طالبان المستمرة في أفغانستان

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:15 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أدانت المملكة المتحدة هجمات حركة "طالبان" المستمرة في إقليم "هلمند" جنوب أفغانستان، والتي أسفرت عن تشريد ما لا يقل عن 6 آلاف أسرة منذ مطلع هذا الأسبوع.

وذكرت السفارة البريطانية لدى كابول- في بيان نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الخميس: "تدين المملكة المتحدة بشدة هجوم طالبان في هلمند الذي أسفر عن نزوح وإصابة ومقتل أعداد هائلة من المدنيين".

وأضاف البيان أن هذه الاشتباكات تقوض محادثات السلام الحاسمة، ويجب على جميع الأطراف الحد بشكل عاجل من العنف والعمل من أجل وقف إطلاق النار، من أجل الشعب الأفغاني الذي طالت معاناته".

وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة أكدت مواصلة دعم قوات الأمن الأفغانية والجهود الشجاعة المبذولة لخلق سلام واستقرار دائمين في أفغانستان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

صور خليعة ويخت لعشيقها.. شقيقة وزير الاتصالات القطري تكشف «فضائح موزة»

والد «بوسي»: حالتي الصحية صعبة.. وكلمتها قالتلي «انسى إن ليك بنت»

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

الصور

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

image description

نجوم الفن في جنازة الفنان محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي ديروط

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

وزير التعليم يحسم الجدل حول تغيير منهج «الثالث الثانوى»

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

الكشف عن طرق فعالة لتخفيف أعراض ضيق التنفس

المولد النبوي 2020.. الموعد وحكم الاحتفال به

بالفيديو..«أبو عبيدة» يصمم ماركة عالمية في تصنيع الخزف

وظائف القوى العاملة 2020.. وكيفية التقديم لها عبر موقعها الإلكتروني

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

«السيمفوني» يعزف مؤلفات دنماركية على المسرح الكبير بالأوبرا

كورونا يؤجل مؤتمر الجمعية الفلسفية المصرية

«علوم سياسية الأعلى للثقافة»: الدبلوماسية لعبت دورًا كبيرًا في حرب أكتوبر

أحمد الشهاوي: في كولومبيا.. للقمر ثلاثة وجوه