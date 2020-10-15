المملكة المتحدة تدين هجمات طالبان المستمرة في أفغانستان

أدانت المملكة المتحدة هجمات حركة "طالبان" المستمرة في إقليم "هلمند" جنوب أفغانستان، والتي أسفرت عن تشريد ما لا يقل عن 6 آلاف أسرة منذ مطلع هذا الأسبوع.وذكرت السفارة البريطانية لدى كابول- في بيان نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الخميس: "تدين المملكة المتحدة بشدة هجوم طالبان في هلمند الذي أسفر عن نزوح وإصابة ومقتل أعداد هائلة من المدنيين".وأضاف البيان أن هذه الاشتباكات تقوض محادثات السلام الحاسمة، ويجب على جميع الأطراف الحد بشكل عاجل من العنف والعمل من أجل وقف إطلاق النار، من أجل الشعب الأفغاني الذي طالت معاناته".وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة أكدت مواصلة دعم قوات الأمن الأفغانية والجهود الشجاعة المبذولة لخلق سلام واستقرار دائمين في أفغانستان.