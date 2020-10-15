عضو «المحامين» عن تعيين عاشور في «الشيوخ»: رد على الافتراءات

هنأ عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، النقيب السابق سامح عاشور، بعد تعيينه في مجلس الشيوخ، مؤكدا أن عاشور يمثل إضافة قوية للمجلس سوف تساهم في زيادة فاعليته.وقال أبو عيسى، في بيان له: "عاشور قيمة قانونية وإدارية من الطراز الرفيع ونجح خلال مدة توليه المسؤولية في نقابة المحامين في ضبط الأمور وتعزيز العمل النقابي والحفاظ على موارد النقابة".وأشار: "لعاشور تاريخ كبير من العمل السياسي والنقابي بما يؤهله للقيام بمسئوليته كاملة داخل مجلس الشيوخ بما يعزز دوره وخاصة في الشق التشريعي".وأكد: "تعيين عاشور في مجلس الشيوخ، رسالة واضحة من الدولة بأنها تقدر رجالها وتعلم التضحيات التي قدموها، كما أنها ترد على العديد من الشائعات والافتراءات التي تم توجيهها للنقيب السابق في الفترة الماضية".