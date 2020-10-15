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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية لخريجي جامعة طنطا من الوافدين: أنتم خير سفراء لمصر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:07 م
حفل خريجي جامعة طنطا
حفل خريجي جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شارك طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، في حفل خريجي جامعة طنطا من الطلاب الوافدين بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبي بطنطا.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني والقرآن الكريم، ثم ألقى الأستاذ دكتور أسامة بدر، مدير وحدة رعاية وإدارة شئون الوافدين بالجامعة كلمة رحب فيها بالحضور، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة برعاية الطلاب الوافدين والتنسيق بين وحدات وإدارات الجامعة من أجل تقديم كل الخدمات لهم، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان «المصريون يستحقون.. يعرض إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».

وألقت الطالبة الفلسطينية زينب المدلل كلمة الطلاب الخريجين، عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لجامعة طنطا ممثلة في رئيسها وأساتذتها وطاقمها الإداري الذين قدموا كل سبل الراحة والدعم لهم على مدار الأعوام السابقة، ثم ألقى الملحق الثقافي لجنوب السودان "مايكل ميثانق" كلمة عبر فيها عن شكره لأم الدنيا التي استضافت في رحابها مجموعة من الطلاب ليتعلموا وينهلوا من علمها ليكونوا إضافة حقيقية لبلادهم.

ونيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ألقت الأستاذ دكتور رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب لوافدين بوزارة التعليم العالي، كلمة عبرت فيها عن فخرها بوجودها داخل أروقة جامعة طنطا العريقة، والتي تقدم العديد من البرامج المتميزة للطلاب الوافدين، كما عبر الدكتور كمال عكاشة والدكتور الرفاعي مبارك، نواب رئيس الجامعة، عن شكرهم لعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات الذين كان لهم الدور البارز في تخرج هؤلاء الطلاب الذين سيكونون سفراء للجامعة ولمصر الغالية، متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم المستقبلية.

وألقى الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بالمنصة الكريمة وبضيوف مصر الكرام من الطلاب الوافدين، ضاربًا المثل بمحافظ الغربية ونائبه كقدوة للطلاب في الاجتهاد في العلم والتميز في العمل، مؤكدًا على الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نجاح منظومة الطلاب الوافدين.

ورحب طارق رحمي محافظ الغربية بضيوف مصر الكرام على أرض محافظة الغربية قلعة الصناعة وقلب الدلتا النابض، والتي تفخر بتخرج تلك الكوكبة من الطلاب المتميزين مطالبًا إياهم بأن يكونوا سفراء لمصر، كما وجه الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على مجهودها العظيم في المساهمة في نجاح المنظومة التعليمية، خاتمًا كلمته بـ"أهلًا بكم في أي وقت في محافظة الغربية وفي مصر أم الدنيا واللي هتبقى قد الدنيا"، واختتم الحفل بتسليم الدروع للضيوف وتسليم الشهادات للخريجين.

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