مطران طنطا وتوابعها يزور السيد البدوى

زار الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها اليوم الخميس، مسجد السيد البدوي بطنطا، بحضور الشيخ السيد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، والشيخ عصام بكر، مدير المنطقة الأزهرية بالغربية، والدكتور محمد عويس، مدير منطقة الوعظ بالغربية، والدكتور سيف رجب قزامل، رئيس المنظمة الدولية لخريجي الأزهر الشريف، والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، ولفيف من رجال الدين المسيحي والإسلامي، وكان لقاءً مملوءًا بالحب والتعاون.وكشف مصدر بمديرية الأوقاف بالغربية، عن أن الزيارة جاءت بناء على طلب مطران طنطا وتوابعها وفي إطار لقاء حب مصر، حيث تناول مطران طنطا مشروب "قرقة السمسم" الخاص بزائري السيد البدوي؛ وتحدث عن حبه الشديد للقطب الصوفي السيد البدوي.