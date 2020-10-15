سيارة محملة بعبوات ناسفة.. إحباط تفجير بالعاصمة الأفغانية كابول

أحبطت قوات الأمن في أفغانستان محاولة تفجير في العاصمة كابول، اليوم الخميس، بعد العثور على سيارة محملة بعبوات ناسفة.وقال طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية - في تغريدة على موقع "تويتر" نقلتها وكالة أنباء خاما برس- "إن قوات الأمن في كابول عثرت على سيارة محملة بالكامل بالمتفجرات في العاصمة الأفغانية".وأضاف أن القوات عثرت على سيارة مفخخة في منطقة "سانج نوشتا" واعتقلت ثلاثة أشخاص مشتبه بهم على الأقل وقدمتهم إلى السلطات المختصة لإجراء تحقيق أولي معهم.ولم يذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية مزيدًا من التفاصيل بشأن المشتبه بهم والمنطقة المستهدفة للهجوم، لكنه قال إن مقاتلي طالبان عادة ما ينفذون مثل هذا الهجوم لإلحاق الضرر بالقوات الأفغانية والشعب الأفغاني.