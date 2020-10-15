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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي ينفي خرق وقف إطلاق النار

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:15 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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نفت غرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، صحة ما تداول بشأن خرق القوات المسلحة حالة وقف إطلاق النار في مختلف المناطق الليبية.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب- وفقا لبوابة "إفريقيا" الإخبارية- اليوم الخميس، أنه لا صحة لما يدور حول أن قوات الجيش قامت برمي صواريخ مدفعية أو غيرها، لافتا إلى أن هذه الأخبار كاذبة وهي مجرد ادعاءات لا صحة لها.

وقال المحجوب "ما ادعاه وزير دفاع الوفاق حول مهاجمة قواتنا لمناطق خارج تمركزاتها الحالية، يأتي ضمن إدراك الميليشيات قرب انتهاء وجودها بعد أن عاثت فسادا وأصبحت عائقا حقيقيا يحول دون أمن واستقرار الوطن".

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