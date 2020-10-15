رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
100 صورة من جنازة محمود ياسين
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:49 م
جنازة محمود ياسين
طباعة
شيّع الفنانون، اليوم، جنازة الفنان محمود ياسين، الذي توفي أمس، عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.
موضوعات متعلقة
تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى
والد «بوسي»: حالتي الصحية صعبة.. وكلمتها قالتلي «انسى إن ليك بنت»
بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)
وزير التعليم يحسم الجدل حول تغيير منهج «الثالث الثانوى»
الصور
100 صورة من جنازة محمود ياسين
محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين
جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد
نجوم الفن في جنازة الفنان محمود ياسين
محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي ديروط
الأكثر قراءة
4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة
وزير التعليم يحسم الجدل حول تغيير منهج «الثالث الثانوى»
استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة
بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)
المزيد
إنفوجراف
«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)
ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط
سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)
الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي
نجم الساعة
ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)
منوعات
الكشف عن طرق فعالة لتخفيف أعراض ضيق التنفس
المولد النبوي 2020.. الموعد وحكم الاحتفال به
بالفيديو..«أبو عبيدة» يصمم ماركة عالمية في تصنيع الخزف
وظائف القوى العاملة 2020.. وكيفية التقديم لها عبر موقعها الإلكتروني
المزيد
أيام زمان
«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟
«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس
محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل
أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين
المزيد
مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد
الثقافة
«السيمفوني» يعزف مؤلفات دنماركية على المسرح الكبير بالأوبرا
كورونا يؤجل مؤتمر الجمعية الفلسفية المصرية
«علوم سياسية الأعلى للثقافة»: الدبلوماسية لعبت دورًا كبيرًا في حرب أكتوبر
أحمد الشهاوي: في كولومبيا.. للقمر ثلاثة وجوه
المزيد