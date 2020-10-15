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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

100 صورة من جنازة محمود ياسين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:49 م
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
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شيّع الفنانون، اليوم، جنازة الفنان محمود ياسين، الذي توفي أمس، عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.

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