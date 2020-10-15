ختام فعاليات الأسبوع الأول من «100 مليون صحة» بالمطارات

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الأسبوع الأول من حملة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي بالشركة القابضة للمطارات وشركاتها التابعة.وجرى الكشف على نسبة كبيرة من العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة المصرية للمطارات ونادي إيروسبورت وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران وشركة إيروتل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في الحجر الصحي بمطار القاهرة.وخلال الحملة تم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية، وتم الكشف وتسجيل بيانات كل المشاركين في الحملة، استعدادًا للمرحلة الثانية للحملة المقرر انطلاقها الشهر القادم، ومن المقرر أن تستمر الحملة الأسبوع المقبل بالكشف على العاملين في الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي.