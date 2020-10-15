رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أسباب الأزمات القلبية وسبل تجنبها

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:55 م
الأزمات القلبية
الأزمات القلبية
هويدا سعيد
طباعة
تحدُث النوبة القلبية عندما يكون تدفُّق الدم إلى القلب مسدودًا، لكن في الغالب يكون نتيجة تَراكُم الدُّهون، الكوليسترول ومواد أخرى.

وبحسب موقع "health" هناك عدد من الأعراض تساعدك في معرفة أن الشخص مصاب بأزمة قلبية.

-ارتفاع ضغط الدم.
-ألم شديد بالقلب والصدر.
-ضيق فى التنفس.
-ألم في الذراعين خاصة الأيسر، ويصل إلى الفك.
- حرقة في المعدة.
- عرق بارد.
- إرهاق.
- دوخة مفاجئة.

كيف يمكن حماية نفسك من الإصابة بالأزمة القلبية.

اتباع نظام غذائي صحي:
البعد عن الدهون المشبعة التي تعمل علي زيادة الكلوسرول في الدم.

الإقلاع عن التدخين:
لكي تحمي قلبك وصحك من الازمات القلبية يمكن الابعاد عن التدخين وممارسة الرياضة بشكل مستمر.

الابتعاد عن الضغط العصبي:
يجب عليك الابتعاد عن الضغط العصبي لانه يسبب في الازمات القلبية.

ممارسة الرياضة:
عدم ممارسة النشاط البدني أو ممارسته بشكل غير كاف يزيد من مخاطر الإصابة بالأزمة القلبية خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون السمنة.

- الجينات
تلعب العوامل الوراثية دورا في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

موضوعات متعلقة

«مسجل خطر».. تفاصيل القبض على المتهم الرئيسى فى سحل وموت «فتاة المعادى»

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

صور خليعة ويخت لعشيقها.. شقيقة وزير الاتصالات القطري تكشف «فضائح موزة»

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

الصور

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

image description

نجوم الفن في جنازة الفنان محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي ديروط

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

وزير التعليم يحسم الجدل حول تغيير منهج «الثالث الثانوى»

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

الكشف عن طرق فعالة لتخفيف أعراض ضيق التنفس

المولد النبوي 2020.. الموعد وحكم الاحتفال به

بالفيديو..«أبو عبيدة» يصمم ماركة عالمية في تصنيع الخزف

وظائف القوى العاملة 2020.. وكيفية التقديم لها عبر موقعها الإلكتروني

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

«السيمفوني» يعزف مؤلفات دنماركية على المسرح الكبير بالأوبرا

كورونا يؤجل مؤتمر الجمعية الفلسفية المصرية

«علوم سياسية الأعلى للثقافة»: الدبلوماسية لعبت دورًا كبيرًا في حرب أكتوبر

أحمد الشهاوي: في كولومبيا.. للقمر ثلاثة وجوه