أسباب الأزمات القلبية وسبل تجنبها

كيف يمكن حماية نفسك من الإصابة بالأزمة القلبية.

الإقلاع عن التدخين:

الابتعاد عن الضغط العصبي:

ممارسة الرياضة:

- الجينات

تحدُث النوبة القلبية عندما يكون تدفُّق الدم إلى القلب مسدودًا، لكن في الغالب يكون نتيجة تَراكُم الدُّهون، الكوليسترول ومواد أخرى.وبحسب موقع "health" هناك عدد من الأعراض تساعدك في معرفة أن الشخص مصاب بأزمة قلبية.-ارتفاع ضغط الدم.-ألم شديد بالقلب والصدر.-ضيق فى التنفس.-ألم في الذراعين خاصة الأيسر، ويصل إلى الفك.- حرقة في المعدة.- عرق بارد.- إرهاق.- دوخة مفاجئة.اتباع نظام غذائي صحي:البعد عن الدهون المشبعة التي تعمل علي زيادة الكلوسرول في الدم.لكي تحمي قلبك وصحك من الازمات القلبية يمكن الابعاد عن التدخين وممارسة الرياضة بشكل مستمر.يجب عليك الابتعاد عن الضغط العصبي لانه يسبب في الازمات القلبية.عدم ممارسة النشاط البدني أو ممارسته بشكل غير كاف يزيد من مخاطر الإصابة بالأزمة القلبية خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون السمنة.تلعب العوامل الوراثية دورا في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.