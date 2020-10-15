إحباط محاولة تفجير سوق شعبي في محافظة ديالى العراقية

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة تفجير سوق شعبي في محافظة ديالى الواقعة شرق العاصمة بغداد.وذكر المصدر العراقي ـ حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية ـ بأن "قوة من الجيش العراقي تمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة كانت معدة لتفجير سوق الشيخ حمد بمحافظة ديالى"، مشيرا إلى أن الجيش العراقي تمكن من إبطال مفعول العبوة عن طريق تفجيرها وسط إجراءات أمنية مشددة شرق بغداد.وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن عملية إبطال مفعول العبوة الناسفة لم تسفر عن وقوع أي أضرار مادية أو خسائر بشرية تذكر.يأتي هذا عقب يومين من إحباط القوات الأمنية العراقية تفجيرًا في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.