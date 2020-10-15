«الزراعة» تنظم برنامجًا لمهندسي تحسين الأراضي ضمن تحديث الري الحقلي

نظم فريق عمل مشروع تحديث الري الحقلي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورته التدريبية الأولى، بمقر الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، لتدريب مهندسي الجهاز المشاركين ضمن مشروع تحديث الري بمحافظات بني سويف، قنا، الوادي الجديد، المنيا، الواحات البحرية، الشرقية، الإسماعيلية، والسويس، بهدف رفع قدراتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة (GPS) في حصر ورفع مساحات الأراضي.وقال الدكتور السعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة الإنجاز في المشروع لتحديث الرى الحقلى والتحول من الرب بالغمر إلى الري الحديث على مساحة 504 آلاف فدان بالأراضي الجديدة.وأشار حماد إلى أنه تم الاستعانة بعدد من متخصصين فى رفع الإحداثيات وعمل الخرائط المساحية، لتدريب المهندسين بأسلوب التدريب التفاعلي، حيث تم تدبير 12 جهاز GPS جديد، بالإضافة للأجهزة المتاحة لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة، لافتا إلى أنه من المقرر توفير أجهزة أخرى لتزويد كافة فريق العمل بهذه الأجهزة خلال الفترة المقبلة.