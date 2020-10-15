«المحرصاوى» يهنئ «عامر وعبدالغنى وخضرة» بتعيينهم فى «الشيوخ»

هنأ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس رئيس جامعة الأزهر، 3 أساتذة من أساتذة جامعة الأزهر، لحيازتهمعلى ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باختيارهم وتعيينهم أعضاء بمجلس الشيوخ.وأكد رئيس جامعة الأزهر على أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعد أحد القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، لافتًا إلى أن أساتذة الجامعة كانوا وما زالوا وسيستمرون في خدمة الوطن والمواطن كل في موقعه.جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا بتعيين ثلاثة أساتذة بجامعة الأزهر أعضاء بمجلس الشيوخ، وشمل القرار تعيين كلٍّ من الدكتور مصطفى محمد عبدالغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر الأسبق، والدكتورة خضرة سامى عبدالحميد سالم، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الأزهر.