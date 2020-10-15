وزير التعليم عن إلغاء سؤال «قصة العربي»: شائعات

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء سؤال القصة المقررة في منهج اللغة العربية لكل المراحل التعليمية.وأكد وزير التعليم، في تصريحات له عبر مجموعات "واتساب" تجمعه بأولياء أمور ومعلمين، أن كل ما يتردد عن ذلك مجرد شائعات، والأمر عار تمامًا من الصحة.وتتردد على صفحات "السوشيال ميديا" مؤخرًا أنباء عن إلغاء سؤال القصة بمنهج اللغة العربية لكل المراحل التعليمية لهذا العام الدراسي 2020- 2021م.