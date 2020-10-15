منذر آل الشيخ: مقاطعة المنتجات التركية ترد على سياسات «الشيطان»

اعتبر رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ مبارك، أن دعوات المقاطعة للمنتجات التركية، التي أطلقها مغردون سعوديون، تأتي في إطار الرد على تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة، واصفًا إياه بأنه "الشيطان نفسه" على حسب قوله.وأكد آل الشيخ مبارك، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الدعوة لا تستهدف مقاطعات رسمية من الحكومات والدول، قائلًا: "لا نطلب دولًا نطلب شعوبًا تنحاز، فالمبادرة شعبية أما الدول فتربطها اتفاقيات، ولذلك نقول إنها مبادرة شعبية.. الأسواق مفتوحة ولا عراقيل لكن الشعوب هي التي تتخذ موقفًا".وعن نجاح المبادرة وتحقيقها أهدافها، قال رجل الأعمال السعودي والمدون البارز: "لقد رأينا بوادر الحملة في إعلان مانجو العالمية بحثها عن مكان تصنيع غير تركيا، ورأيناه من مناشدة رئيس بلدية هاتاي ورأيناها في تكتلات تجار تركيا وتحذيرهم من المقاطعة".فيما تواصلت الدعوات لمقاطعة المنتجات التركية على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على سياسات أردوغان، وتدخلاته في الشئون الداخلية لدول المنطقة.وتفاعل مئات النشطاء العرب على صفحات التواصل الاجتماعي مع هاشتاج «قاطعوا المنتجات التركية»، في الوقت الذي اعترفت فيه عدة شركات تركية بالضرر البالغ الذي وقع عليها إزاء حملات المقاطعة الشعبية التي تستهدف وقف شراء منتجاتها في السعودية، وتوسلت الأطراف المعنية الوصول إلى حل ينقذها.