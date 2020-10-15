محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة ديروط ومدرسة بانوب ظهر الجمل للتعليم الأساسي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط.كما عقد اجتماعًا بالتنفيذيين ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة ضمن جولاته الميدانية المستمرة والدورية والمرور على القطاعات الخدمية المختلفة بمراكز وقرى المحافظة لمتابعة العمل على أرض الواقع ومدى تقديم الخدمات للمواطنين والاطمئنان على سير العمل بتلك الأماكن.جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه، والمهندس صابر عبدالرءوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحي، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بديروط.حيث تفقد المحافظ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة ديروط لمتابعة سير العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء ومدى تقديم الخدمات للمواطنين به وتوفير التسهيلات الممكنة التي تم الإعلان في وقت سابق من قبل المحافظة ورئاسة مجلس الوزراء عنها، مؤكدًا على تلقي كل طلبات التصالح في مخالفات البناء وإعطاء مهلة للمواطنين لاستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة تسهيلًا عليهم.وعقد محافظ أسيوط اجتماعًا بالتنفيذيين من مسئولي (شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وشركات المقاولات المنفذة) لبحث المشاكل وتذليل العقبات أمام الانتهاء من مشروع صرف صحي ديروط والبدء في تشغيله في أسرع وقت ممكن، مشددًا على الالتزام بالمواعيد المحددة مسبقًا طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.وأكد على تقديمه لكل سبل الدعم والعمل على تذليل العقبات أمام الانتهاء في المواعيد المحددة وتلافي الملحوظات خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير وتنمية الصعيد والعمل على بناء البنية التحتية وتطوير الخدمات ورفع كفاءتها لتقديم خدمات أفضل للمواطن خاصة في قطاع الصرف الصحي والمياه ووضعها على رأس الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، لافتًا إلى أهمية المتابعة بناءً على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية بالنزول إلى الشارع والوقوف على مشاكل ومطالب المواطنين على أرض الواقع.‪كما التقى عددًا من المواطنين للاستماع لشكواهم وبحث مطالبهم موجهًا بوضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.واستكمل المحافظ جولته بتفقد مدرسة بانوب ظهر الجمل للتعليم الأساسي بديروط لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد والوقوف على جاهزيتها والانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة بها، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وتنفيذ إجراءات السلامة والوقاية والحرص على ذلك خلال العام الدراسي حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بها، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة بالمدرسة قبل بدء الدراسة واستقبال الطلاب في العام الجديد 2020- 2021.