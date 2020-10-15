«مهندسى الإسكندرية» تفتتح معرضًا للآثاث.. وتخفيضات للأعضاء

افتتح الدكتور محمد الدقاق، أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، نيابة عن الدكتور هشام سعودي، النقيب، معرضا للأثاث والديكور بـ"جرين بلازا"، بمشاركة أكثر من 50 شركة ومعرض للاثاث والديكور، يستمر حتى 18 أكتوبر في إطار الخدمة المجتمعية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.وأكد الدقاق، أنه سيتم التعاقد مع كبرى شركات الأثاث والمعارض لصالح المهندسين والحصول على تخفيضات بموجب كارنيه نقابة المهندسين لعام 2020.ويشارك في المعرض أكثر من 50 معرض وشركة للأثاث والديكور والمفروشات والنجف وكل ما يخص المستلزمات المنزلية في دورته الـ42 بمحافظة الإسكندرية، بتخفيضات مختلفة تصل إلى 45% من كبرى شركات ومعارض الديكور والأثاث خلال فترة المعرض بالإضافة إلى عروض التقسيط بمبادرة من الشركات لتخفيف الأعباء على المواطنين.