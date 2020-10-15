«السيمفوني» يعزف مؤلفات دنماركية على المسرح الكبير بالأوبرا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو الدنماركى بيتر ايترب لارسين، ومشاركة عازفاى الفيولينة الإيطالية مارتينا ريكاردو، وياسر الصيرفي، في الثامنة مساء السبت المقبل على المسرح الكبير بالأوبرا، وذلك تحت عنوان "ليلة في تيفولي".يتضمن البرنامج جولة في أعمال مجموعة من المؤلفين الدنمارك منها "فالس الملكة لويز، بولكا لثنائي الكمان - تحية لأغسطس - محطة كوبنهاجن للسكك الحديدية لـ لومباي، الرقص متعة الحياة من باليه الحورية الصغيرة لهينريكز، افتتاحية القناع، ثنائى الترومبيت واوبرا سول وداڤيد ومتابعة علاء الدين لنيلسين، تانجو وكابريشيو الڤيولين والاوركسترا لچاد، ومارش افتتاحي لقائد الحفل بيتر ايترب لارسين".يذكر أن اسم الحفل جاء مستلهما حديقة تيڤولي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، والتي تعد من أجمل المناطق ومصدرا للكثير من الإبداعات الفنية باعتبارها من أجمل المناطق الأوروبية.