رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

256 وفاة و4616 إصابة جديدة بكورونا فى إيران

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:38 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس عن تسجيل 256 حالة وفاة و4616 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت إيران أمس عن تسجيل حصيلتين قياسيتين لوفيات وإصابات كورونا، بلغت 297 وفاة و4830 إصابة جديدة.

وأعلنت الوزارة اليوم عن أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليقترب من 518 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 29 ألفا و605 حالات.

وأضافت أن 30 محافظة إيرانية، من إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني التحذير الشديد.

ولفتت إلى أن 4671 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 418 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مثيرة في علاج «صاحب الكرامات»: يرميهم بالحجارة ويسير بحراسة

انهيار سهير المرشدي خلال تشييع جثمان الفنان محمود ياسين

«أمن البحيرة» يكشف حقيقة اختطاف طفل من والدته بدمنهور

الرئيس السيسي يؤكد رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

الصور

image description

نجوم الفن في جنازة الفنان محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي ديروط

image description

فتح فصول محو أمية فى المدارس ومراكز الشباب بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجري أساس مشروعي صرف صحي بـ128 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

وظائف القوى العاملة 2020.. وكيفية التقديم لها عبر موقعها الإلكتروني

طبيب فرنسي: تفشي كورونا نتيجة للاستهتار بثقافة الوقاية

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

مصرع 29 شخصًا بفيضانات الهند

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

«هيئة الكتاب» تدرس منع تكدس جمهور معرض القاهرة أمام البوابات

إبراهيم فرغلى ينتهى من «قارئة القطار»

أحمد الشهاوي: في كولومبيا.. للقمر ثلاثة وجوه

المركز الثقافي الكوري يحتفل بعيد «تشوسوك» السنوي