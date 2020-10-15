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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل التحقيقات مع المحامى أحمد البحقيرى فى تهديد أسرة زوجته بسلاح غير مرخص

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:42 م
أحمد البحقيرى
أحمد البحقيرى
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تنتظر النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص السلاح الناري المضبوط فى واقعة اتهام المحامى أحمد البحقيري بحيازة سلاح نارى غير مرخص، وتهديد أسرة زوجته السابقة، والاعتداء عليهم بسبب خلافات أسرية بين الطرفين، تمهيدا لإحالة القضية للمحكمة المختصة.
وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث يجرى رجال المباحث تحريات موسعة حول الواقعة، يستمعون خلالها لأقوال عدد من شهود العيان ذوات الصلة بالمتهم وأسرة زوجته السابقة، للوقوف على حقيقية الخلافات التى بينهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن واقعة القبض على المحامى أحمد حمزة البحقيرى، بدأت حين نشبت مشاجرة بينه وبين أفراد من أسرة زوجته السابقة، نتيجة خلافات أسرية تجمعهم خلال الفترة الماضية، حيث بدأ الاشتباك بمشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، أسفرت عن حدوث تلفيات بسيارته الملاكى.
وقرر "البحقيري" الإسراع بالتوجه إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر بواقعة الاعتداء عليه، ووجه اتهامًا لأفراد من أسرة مطلقته بالاعتداء عليه، وإحداث تلفيات بسيارته، وأثناء تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لإجراء معاينة للسيارة، لحصر التلفيات التي لحقت بها، وتقدير حجم الخسائر، وإثباتها في محضر الشرطة، وصل خصومه من أسرة مطلقته، لتحرير محضر بواقعة اتهامه بالاعتداء عليهم، ووجهوا له اتهامها بتهديدهم بسلاحه النارى، وأكدوا أنه بدون ترخيص.
وتوجه أحد ضباط قسم شرطة الهرم على الفور إلى سيارة المحامى "البحقيرى"، المركونة أمام ديوان قسم الشرطة، وبتفتيشها عثر بداخلها على السلاح النارى "طبنجة"، وتبين أنه بدون ترخيص، فتم التحفظ على الطرفين، وتحرير محضر بالواقعة، وأثبت في المحضر حيازة البحقيرى سلاحا ناريا غير مرخص، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمت إحالة المتهمين إلى النيابة، التي بدأت التحقيق في الواقعة، ووجهت تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص لـ"البحقيرى"، وقررت حبسه على ذمة التحقيق.
وبعد انتهاء المدة المحددة للحبس الاحتياطي التي قررتها النيابة بحق المتهم، تم اقتياده بسيارة الترحيلات، لعرضه على قاضى المعارضات، ليقرر تجديد حبسه 15 يوما آخرين على ذمة التحقيق.
وتنتظر النيابة العامة تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص السلاح الناري المضبوط داخل سيارة المحامى المتهم (طبنجة)، لتحديد نوعيته، واذا ما كان مششخن أو غير مششخن، كما طلبت جهات التحقيق مؤخرًا تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث يستمع رجال المباحث من خلالها لأقوال عدد من شهود العيان ذي الصلة بالمتهم وأسرة زوجته السابقة، للوقوف على حقيقة الخلافات الموجودة بينهم.
وكانت التحقيقات الأولية كشفت عن تصاعد وتيرة الخلافات بين المحامى المتهم وأسرة زوجته السابقة منذ الانفصال، حتى وصلت لطريق مسدود، انتهى به المطاف الى حد تبادل الاشتباك بالأيدي، والاعتداء بالضرب.
ومن جهة أخرى، استمعت جهات التحقيق لأسرة زوجة المحامى المتهم، الذين أكدو وجود خلافات بينهم وبين المحامى، وتهديده لهم بسلاح نارى، بينما اتهم المحامى أفراد أسرة زوجته السابقة بإتلاف سياراته والاعتداء عليه بالضرب.

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