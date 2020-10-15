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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفعيل مسابقة أجمل مدرسة وتوزيع الكتب الدراسية فورًا بمدارس الفيوم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:28 م
محمد عبدالله
محمد عبدالله
الفيوم - زينب علاء
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عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية بحضور مديري عموم المديرية والعلاقات العامة، بمكتب وكيل الوزارة بالمديرية.

أكد وكيل الوزارة ضرورة المتابعة الميدانية للمدارس من مديري الإدارات التعليمية يوميًا، وتهنئة الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد 2020-2021م، والانتهاء من توزيع الكتب الدراسية فورًا لجميع الطلاب، وتفعيل المجموعات الدراسية بالمدارس.

شدد عبدالله، على ضرورة توفير خط نت بشئون الطلبة بكل إدارة تعليمية والانتهاء من عملية الميكنة وربط شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بشئون الطلبة بالمديرية، وحصر عدد العمال والإداريين بكل إدارة تعليمية وموافاة تنسيق الإداريين بالمديرية بالإحصائيات والعجز والزيادة بالمدارس والإدارات التعليمية.

كما أشار عبدالله، إلى ضرورة تفعيل مسابقة أجمل مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بمختلف المراحل، وإعداد تقرير يومي بكل إدارة تعليمية عن الحالة الصحية بالمدارس.

كما أكد على ضرورة موافاة المديرية بتقرير عن اللجنة المشكلة من التعليم الفني وآخرين لحصر وتصنيف الرواكد الخشبية بالمدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

كما نبه وكيل الوزارة مشددًا بضرورة الاهتمام بنظافة المدارس ودورات المياه، مع الأخذ في الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال طابور الصباح وأثناء دخول الطلاب وداخل الفصول الدراسية، والمتابعة المستمرة للطلاب خلال الفسحة المدرسية من خلال الإشراف التام للمعلمين الشرفاء على الطلاب طوال اليوم الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار قياس درجات الحرارة للطلاب أثناء اليوم الدراسي وتجهيز غرفة بالمدرسة مجهزة فى حالة حدوث أي شكوى صحية من أي تلميذ بالمدرسة.

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