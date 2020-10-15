إيناس كامل «مدربة يوجا» فى «جنون العشق» وإعلامية بـ«القاهرة كابول»

حالة من النشاط الفنى تعيشها النجمة إيناس كامل، حاليًا، حيث بدأت مؤخرًا فى تصوير دورها بمسلسل «جنون العشق»، الذى ينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة، وتقدم من خلاله دور فتاة تدعى «فريدة» تعمل مدربة يوجا، وهى شخصية مركبة تمر بالعديد من الأطوار خلال أحداث المسلسل، إذ يعد دورها محوريًا ومؤثرًا طوال الحلقات، خصوصًا أن الشخصية تمر بمنعطفات متعددة، ومسلسل «جنون العشق»، يضم مجموعة من الفنانين، منهم أحمد صلاح حسني، أماني كمال، محمود حجازي، محمد علاء، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.وتظهر النجمة إيناس كامل، ضمن أحداث مسلسل «القاهرة كابول» المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، كضيفة شرف خلال الأحداث، حيث تظهر فى دور إعلامية تشارك فتحى عبد الوهاب تقديم برنامجه ضمن الأحداث، و«القاهرة كابول» من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، وبطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، سارة نخلة، رشدي الشامي، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم أحمد رزق.