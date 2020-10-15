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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«تحيا مصر» يستأنف قوافل «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:15 م
نور حياة
نور حياة
اكرم عمران
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استأنفت صباح اليوم، قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار عملها بعد توقفها تطبيقا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مارس الماضي.

وأعلن صندوق تحيا مصر في بيان صادر عنه اليوم، أن القوافل ستبدأ عملها بدءا من اليوم في محافظات الشرقية، وبني سويف، والمنوفية، على أن يتم استئناف العمل بمحافظات: السويس، والمنيا، والإسماعيلية، والقليوبية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة الواحدة ستستقبل 250 مواطنا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد - "كوفيد 19"، حفاظا على التباعد الاجتماعي بين المواطنين أثناء تلقي الخدمة الصحية بالقوافل.

وأضاف أن القوافل ستجري كشف الرمد على المواطنين الذين تم دراسة حالتهم، والتأكد من استحقاقهم للخدمة المجانية، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة، فضلا عن صرف العلاج من داخل العيادات المتنقلة بكل قافلة.

وأشار عبد الفتاح إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها تعدى المليون مستفيد حيث تم إجراء الكشف الطبي على 165 ألف و873 مواطنا بالغا وتم إجراء 13 ألف و602 عملية مياه بيضاء للحالات المتطلبة تدخلا جراحيا، وكذلك صرف العلاج لـ 77 ألفا و151 مريضا، كما تم إجراء الكشف الطبي على 881 ألفا و18 تلميذا بالمرحلة الابتدائية، وتسليم 91 ألفا و81 تلميذا نظارات طبية بعد اكتشاف إصابتهم بأحد مسببات ضعف الإبصار، وذلك في 10 محافظات تم تطبيق المبادرة بها وهي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن قوافل الكشف على البالغين يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر ومؤسسة مصر بلا مرض، والهيئة الإنجيلية القبطية، وسيتم إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء للحالات المصابة.

في ذات السياق يتم تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس الابتدائية الحكومية، لتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار، حيث تتراوح نسبة الإصابة ما بين 10 و20% بين التلاميذ.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، وبلغ عدد المحافظات التي شهدت تنفيذ مبادرة نور حياة منذ إطلاقها في فبراير 2019، 19 محافظة وهي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

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