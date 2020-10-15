وزير الكهرباء: توقيع الربط الكهربائي مع السعودية نهاية 2020

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجراءات إنهاء مشروع الربط الكهربائي الدولي مع المملكة العربية السعودية مستمرة وفقًا للسيناريو المتفق عليه بين البلدين، مؤكدًا أنه سيتم توقيع العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية نهاية 2020.وأضاف وزير الكهرباء خلال افتتاح مركز سيمنس لخدمات الطاقة، والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، أن توقيع العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد تمهيدًا للبدء فى إنشاء خط نقل الطاقة الكهربائية بقدرة 3000 ميجاوات، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعتبر من أكبر مشروعات الربط التي تخطط لها مصر.وأكد "شاكر" أن مصر تسعى للتحول إلى محور عالمي للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهرباء بالعديد من دول العالم، موكدًا أن هناك مشروعات ربط قائمة بين مصر وليبيا، والأردن، والسودان، وجاري الانتهاء من إجراءات الربط مع قبرص ومنها إلى اليونان.