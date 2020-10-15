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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

شحن 5600 طن صودا وتداول 19 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:13 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "BOMAR VESTA"، والتى ترفع مالطا ويبلغ طولها 121 متر والغاطس 6.2 أمتار لشحن 5600 طن صودا من الميناء.

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 19 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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