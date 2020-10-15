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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تضامن الإسكندرية» تنهي استعداداتها لمواجهة الأزمات خلال الشتاء

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:11 م
مواجهة الأزمات
مواجهة الأزمات
هبه عويضه
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أتمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، استعداداتها للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث " صقر 64 " لعام 2020 في إطار التعاون بين المحافظة والمديرية.

وتم إنهاء كافة أوجه التعامل مع الأزمات والكوارث والسيول التي تتعرض لها المحافظة خلال فصل الشتاء القادم، والتخفيف من آثارها، بتوفير البطاطين والملاءات والمخدات والسراير والخيام، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية ومؤسسة التكافل الإجتماعي بالإسكندرية.

وكان قد تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واستعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال موسم الشتاء 2020- 2021، للوقوف على جاهزية جميع الجهات المعنية.

وقال المحافظ إن المحافظة بدأت مبكرًا في استعدادات استقبال موسم الشتاء بداية من شهر مارس الماضي، لافتًا إلى أن هناك تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات "النوات"، مشيرًا إلى أنه من الملاحظ أن "النوات" تزيد كل عام عن العام السابق له، لذا نتعاون جميعا لنكون علي أكمل وجه، استعدادا لاستقبال موسم الأمطار ورفع درجة الطوارئ القصوى في جميع الجهات.

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