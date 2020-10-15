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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» توفر 1000 منحة مجانية للحصول على الماجستير

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:41 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، زيادة عدد منح الماجستير المجانية التي توفرها الوزارة للأئمة والعاملين بالأوقاف للعام الدراسي 2020-2021، إلى ألف منحة مجانية، وذلك خلال البروتوكول والتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين بالقاهرة.

يأتي ذلك حرصا من وزارة الأوقاف على صقل القدرات العلمية للأئمة والعاملين بالأوقاف، ونظرا لزيادة عدد المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية التي توفرها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين بالقاهرة.

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