مصرع 4 وإصابة 10 في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق دكرنس المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص أمام قرية القباب، مما أدى إلى وفاة 4 أفراد وإصابة 10 آخرين.وكان اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق دكرنس المنصورة أمام قرية القباب ووجود مصابين ووفيات.وعلى الفور انتقل ضباط المباحث و5 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى دكرنس العام.فيما أكد مصدر طبى أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين من ركاب الميكروباص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.