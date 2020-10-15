كريم عفيفي شخصية متقلبة في «نجيب زاهر زركش»

يواصل الفنان الشاب كريم عفيفي تصوير دوره في مسلسله الجديد «نجيب زاهر زركش» مع النجم يحيى الفخراني، الذي بدأ تصويره قبل أسبوع للعرض خلال الموسم الرمضاني الجديد.ويقدم كريم دور شاب يدعى "سعد"، وهي شخصية متقلبة خلال الأحداث فأحيانا يخطف الجمهور بمشاهد تراجيديا يجعل الجمهور يقارب على البكاء وأحيانا يدخله في نوبات من الكوميديا والضحك.المسلسل هو الأول لكريم عفيفي مع النجم الكبير يحيى الفخراني، بعد أن قدم عدة تجارب كوميدية خلال الفترة الماضية كان آخرها مسرحية علاء الدين مع أحمد عز.المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني، ويشارك في البطولة كل من هالة فاخر وأنوشكا وأحمد خالد صالح وإسلام إبراهيم ورامز أمير وكريم عفيفي وشيرين.