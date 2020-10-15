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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المستشفيات التعليمية» تدشن رابع مراكزها لزراعة الأعضاء البشرية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:07 م
محمد فوزي
محمد فوزي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه استمرارا للدور الرائد الذي تقوم به الهيئة ووحداتها على مستوى الجمهورية وتأكيدا لتميزها فى خدمة المريض المصري، حصلت مستشفى دمنهور التعليمي على رخصه زراعة الأعضاء البشرية تمهيدا لبدء نشاط زراعة الكلى وزراعة الكبد.

وأضاف، في بيان، أن مستشفى دمنهور التعليمي تخدم قطاعا عريضا من سكان محافظات البحيرة وكفر الشيخ، وهذه الخدمة المميزة ستساعد على تخفيف الآلام عن كاهل الآلاف من مرضى الكلى والكبد وهذا هو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعا.

يذكر أن الهيئة بها ثلاث مراكز متخصصة لزراعة الكلى والكبد، وهي مركز زراعة الكبد بالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد ومركز زراعة الكبد والكلى بمستشفى الساحل التعليمي ومركز زراعة الكلى بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، ويعد أكبر مركز لزراعة الكلى على مستوى وزارة الصحة، حيث تم به ما يفوق عن 1000 عملية زراعة كلى.

وأضاف بأن الهيئة تطبق أعلى معايير الـ"سلامة والجودة داخل مراكز زراعة الأعضاء البشرية التابعة لها ولا يتم قبول الأعضاء المتبرع بها إلا من أقارب المرضى فقط".

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