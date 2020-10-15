قبل الشتاء..كيف تحمي نفسك من الإنفلونزا؟
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:22 م
شيماء دهبطباعة
يُصاب كثيرون من الأشخاص بنزلات البرد والإنفلونزا طوال الشتاء وبالتزامن مع دخول فصل البرد نرصد كيفية الحماية من الإصابة بالإنفلونزا ووفقًا لموقع health:
مصل الإنفلونزا
من الضرورى تعاطى مصل الإنفلونزا فهو يخفف من نزلات البرد طوال الشتاء،يعد ضروريا للنساء والرجال والحوامل والأطفال.
غسل اليدين
غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية للحماية من انتقال الأمراض على رأسها الانفلونزا، وتعود الأطفال على غسل اليدين قبل وبعد الطعام وبعد دخول الحمام ولمس الأسطح.
تجنب لمس الأنف والعين
تجنب لمس الأنف والعين حتى لا يتم انتقال الجراثيم من خلالهما خاصة إذا تم لمس أسطح علينا غسل اليدين قبل لمس الوجه.
تجنت مرافقة المرضى
عندما يسعل شخص أمامك عليك تجنبه وترك مسافة ما لا يقل عن متر بينك وبينه.
البقاء في المنزل
الحل الأمثل في حالة المرض البقاء بالمنزل، لا تتحرك من مكانك حتى لا تعدي أحدا، فعزل النفس 14 يوم أمر واجب.
مصل الإنفلونزا
من الضرورى تعاطى مصل الإنفلونزا فهو يخفف من نزلات البرد طوال الشتاء،يعد ضروريا للنساء والرجال والحوامل والأطفال.
غسل اليدين
غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية للحماية من انتقال الأمراض على رأسها الانفلونزا، وتعود الأطفال على غسل اليدين قبل وبعد الطعام وبعد دخول الحمام ولمس الأسطح.
تجنب لمس الأنف والعين
تجنب لمس الأنف والعين حتى لا يتم انتقال الجراثيم من خلالهما خاصة إذا تم لمس أسطح علينا غسل اليدين قبل لمس الوجه.
تجنت مرافقة المرضى
عندما يسعل شخص أمامك عليك تجنبه وترك مسافة ما لا يقل عن متر بينك وبينه.
البقاء في المنزل
الحل الأمثل في حالة المرض البقاء بالمنزل، لا تتحرك من مكانك حتى لا تعدي أحدا، فعزل النفس 14 يوم أمر واجب.