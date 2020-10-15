شفاء 610 من كورونا فى الكويت

أعلن الشيخ الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، اليوم الخميس، شفاء 610 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 105 آلاف و846 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي فى بيان صحفى، أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.