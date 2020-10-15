انطلاق دوري الخليج العربي على «أبوظبي الرياضية» غدًا

ينطلق دوري الخليج العربي، غدًا، عبر شاشة أبوظبي الرياضية، وذلك من خلال باقة كبيرة ومنوعة من البرامج، والتقارير التي تعرض وتحلل مباريات الدوري، وموقف الأندية، وتعاقداتها سواء مع اللاعبين أو المدربين.وقد سبقت قناة أبوظبي الرياضية قبل انطلاق دوري الخليج الرياضي، بإطلاق مجموعة من البرامج، وفيما يلي أسماؤها وتفاصيلها:- برنامج "الطريق إلى الدوري": يتناول استعداد الأندية وإعدادها للمسابقة وعرض وشرح كامل للإجراءات الاحترازية المتبعة مع الأندية أو المتابعين للدوري، من كل الأطراف مع تحليل فني وإحصائي لمواقف الأندية وهو ما سيقدم تباعًا عبر الأيام السبعة التي تسبق الانطلاقة مباشرة بواقع ناديين كل يوم، عبر فريق من المحللين وعبر لقاءات مباشرة مع رؤساء شركات الأندية والمدربين واللاعبين ومتابعة التدريبات التي تسبق الانطلاقة ويتناوب على تقديم البرنامج كوكبة مذيعي أبوظبي الرياضية.- برنامج "الشارع الرياضي": برنامج رئيسي يسلط الضوء على كل المستجدات المتعلقة بالمنظومة الكروية، من خلال نقاش تتسع أطرافه المشاركة بين ممثلي اتحاد الكرة، ورابطة المحترفين والأندية، إضافة إلى نقاد ومحللي البرنامج.ويعد البرنامج هو الجزء الثاني أو المكمل لبرنامج "الطريق إلى الدوري"، وسيكون متخصصًا في تقديم أبرز المستجدات، ومتابعة كل التفاصيل الخاصة بمباريات الدوري ونتائج الفرق وترتيبها في الجدول، مع التحضيرات الأسبوعية للفريق على امتداد جولات المسابقة، وسيكون الحوار الهادف والبناء والصريح هو عماد البرامج عبر فريق العمل الذي يقدمه.- برنامج "FAN ZONE": هو عبارة عن منصة تفاعل ومشاركة بين الشارع الرياضي بكل جماهيره، وأيضًا منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والبرنامج الذي سيكون منبرًا للتعبير عن الرأي والرأي الآخر، ومنتدى متسع لعرض كل الآراء التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالجماهير ورؤيتها لفريقها من خلال إطار موضوعي سيضعه البرنامج للمشاركين فيه، ليبقى هو صوت الجماهير والبرنامج فضلًا عن محتواه هو تطور رائع يواكب تطورات الإعلام، من خلال الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى مواكبة موضوع التباعد، وكيفية إيصال رأي الجماهير للأندية والرأي العام.- برنامج "على مسئوليتي": وهو برنامج مميز ضمن باقة الدورة البرامجية الجديدة للدوري، وذو بصمة خاصة سجلت نجاحًا في ظهوره الأول الموسم الماضي، ليتواصل هذا الموسم بتطويرات وتحديثات جديدة من خلال حلقاته التي ستكون حاضرة أسبوعيًّا بتناول المواضيع والقضايا الرياضية بعمق، واستشراف آراء الأطراف المختلفة والمعنية بالقضية المطروحة للبحث الدقيق والعميق في كل القضايا سواء الشائكة منها أو العامة.- برنامج "Head COACH": برنامج فني في كل تفاصيله يقدمه اثنان من أبرز نجوم التحليل الفني في الوطن العربي هما خالد بيومي، وزبير بيه، اللذان يقدمان قراءة فنية عميقة موصلة لكل فريق من الفرق الأربعة عشر في دوري الخليج العربي، ويقدمان رؤية فنية عن تكتيك كل مدرب وخططه ودور كل لاعب وما يقدمه في الفريق وفي خطة المدرب.- برنامج "وثائقيات": من بين أهم عناصر الخريطة البرامجية الجديدة لأبوظبي الرياضية "الأفلام الوثائقية"، والتي باتت تمثل عصب القناة وعمقها التاريخي.وأكدت قناة أبوظبي الرياضية أن هذه الدورة البرامجية الجديدة، للدوري تواكب التطور الذي تتطلع إليه كما راعت الخريطة في برامجها التجديد على صعيد الشكل أو المضمون.