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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إبراهيم فرغلى ينتهى من «قارئة القطار»

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:19 م
الكاتب إبراهيم فرغلي
الكاتب إبراهيم فرغلي
نضال ممدوح
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انتهي الكاتب إبراهيم فرغلي من أحدث إبداعاته، رواية "قارئة القطار"، والتي استغرق عدة سنوات في العمل عليها وكتابتها.

وعن الرواية قال "فرغلي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": بعد سنوات من العمل انتهيت من مراجعة مخطوط الرواية لأنها تداخلت مع كتابة أعمال أخرى للفتيان، وفي رواية أخرى أعمل عليها الآن أيضًا، وهي رواية تاريخية. لكني أخيرًا قررت الانتهاء من قارئة القطار حتى لا تعطل العمل الآخر".

وأضاف: "تتناول الرواية الجديدة موضوع الذاكرة والهوية، معنى الذاكرة بالنسبة للإنسان ومدى ارتباطها بالقدرة على تشكيل الهوية، والبحث عن التاريخ الشخصي للفرد في إطار علاقته بالتاريخ العام للمجتمع".

تدور الرواية وتتمثل في أجواء مختلفة نسبيًا عن أعمالي الأخرى، وأعتقد أنها تجمع بين أجواء كافكاوية قليلًا تقع في عالم قطار مجهول الوجهة، وبين تراث الحكي الذي يقدم صفحات من تاريخ مصر بين الريف وتقاليد الريف وخصوصًا في الصعيد وبين المدينة، وتتناول عالمين، أحدهما في قطار غرائبي يجد الراوي نفسه فيه فاقدًا للذاكرة، وعالم آخر يعود لزمن مصر القرن التاسع عشر، في فترة الثورة العرابية.

يشار إلى أن "فرغلى" سبق وصدرت له روايات: شامات الحسن، جنينة في قارورة، ابتسامات القديسين، مغامرة في مدينة الموتي، جزيرة الورد، معبد أنامل الحرير، أشباح الحواس، مصاصو الحبر، كهف الفراشات، أبناء الجبلاوي والتي فاز عنها بجائزة ساويرس للكتاب الكبار في الرواية.

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