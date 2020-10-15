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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بسفاجا فى البحر الأحمر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:57 م
هدى المغربي
هدى المغربي
علي عواد
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تابعت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، الحملات التفتيشية لإدارة التموين سفاجا على مستوى أحياء وقرى المدينة.

وأكدت رئيس المدينة في بيان لها أن الحملات هدفها رصد المخالفات التموينية وإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والتأكد من مدى توافر احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع الغذائية.

وشددت المغربي على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، تنوعت ما بين خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجلات، لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بيع زائد عن المقررات التموينية، منتجات بدون تاريخ صلاحية، قضايا أخرى متنوعة.

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