رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير البترول: توصيل الغاز لأول 50 ألف عميل بأبو النمرس

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:59 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
طباعة
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المحفزات التي وفرتها الدولة المصرية للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل أعطته زخمًا ودفعات قوية لتحقيق معدلات توصيل قياسية تتجاوز المليون وحدة سنويًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستفيدة من المشروع إلى حوالي 3ر11 مليون وحدة سكنية حاليًا، وأن المشروع يتوسع بقوة ويضم مناطقًا جديدة باستمرار تتميز بأنها كثيفة استهلاك البوتاجاز مما يحقق أهداف الدولة والوزارة من المشروع بتعظيم الاستفادة من توافر موارد الغاز الطبيعى وتقديم خدمات متميزة وحضارية للمواطنين وتخفيف أعباء استيراد جانب من احتياجات البوتاجاز للسوق المحلى.

وأضاف الملا -فى إطار متابعته المستمرة لموقف العمل بالمشروع -أنه فى إطار تطبيق سياسة الدولة وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإضافة مناطق جديدة، قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ممثلة فى شركة تاون جاس بتوصيل الغاز الطبيعى لمنطقة أبو النمرس ضمن المناطق التى يدخلها المشروع لأول مرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية بالمنطقة وتدفيع الغاز الطبيعى إليها، كما تم تقسيم المنطقة إلى 18 قطاعًا بإجمالى 50 ألف عميل، وذلك بالقطاعات التى تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بها.

ومن الجدير بالذكر أنه تم ملاحظة زيادة أعداد المتعاقدين فى المنطقة مستفيدين من القرارات المحفزة لزيادة معدلات التوصيل والمتمثلة فى مبادرة وزارة البترول فى تقسيط جزء مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهريًا للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة ضمن مشروع مصر القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل للمناطق إذ أنه تم بالفعل بدء توصيل الغاز للمناطق القريبة من مصادر الشبكات الرئيسية بأبوالنمرس والتى بها شبكات صرف صحى حكومى كمرحلة أولى لتوصيل الغاز الطبيعى لقطاعين بإجمالى 8500 عميل وتم التعاقد مع 7100 عميل منهم حتى الآن مما يوضح مدى إقبال المواطنين على المشروع والاستفادة من المبادرة.

وأشار مهندس محمد قنديل رئيس "تاون جاس" إلى الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بنسبة 90% بإجمالى أطوال 27 كم للمرحلة الأولى، كما تم تنفيذ خطوط الخدمة لـ 2000 عقار وتم تنفيذ التركيبات الداخلية والخارجية لـ 5000 وحدة سكنية بمنطقة أبوالنمرس، وجار استكمال الأعمال حتى انتهاء توصيل المنطقة بالكامل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يؤكد رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

الصور

image description

فتح فصول محو أمية فى المدارس ومراكز الشباب بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجري أساس مشروعي صرف صحي بـ128 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

الأكثر قراءة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

ضباط الشرطة الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

مصرع 29 شخصا بفيضانات الهند

اشتباكات أفغانستان تتسبب في غياب 3927 طالبا عن مدارسهم

دراسة: نيوزيلندا تتحول بالفعل بسبب تغير المناخ

«جوجل» يعيد شاب إلى أسرته بعد 12 عامًا من اختطافه

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي بـ«القومي للترجمة».. اليوم

السبت معرض استيعادي للفنان فتحي أحمد بنقابة التشكيليين

منير الوسيمى: أنا الوحيد اللى كنت بقول للأبنودى «الأغنية بتاعتك دى وحشة»

جائزة محمد عفيفي مطر تغلق باب التقديم نهاية أكتوبر