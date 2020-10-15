«الزراعة»: تسويق القطن بالمنظومة الجديدة في 4 محافظات

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إنه جاري تسويق القطن بالمنظومة الجديدة في الفيوم وبني سويف والشرقية البحيرة، في حين يتم التسويق الحر في باقي المحافظات.وأشار في تصريحات للدستور، إلى أنه جاري تجميع أقطان الاكثار للوجه البحري ومنها أصناف جيزة ٩٥ وجيزة ٨٦ في البحيرة، أما باقي أقطان الاكثار في المنظومة الجديدة في محافظتي كفر الشيخ ودمياط لأصناف جيزة ٩٤ وجيزة ٩٦ وجيزة ٩٢ ويتم تسويقها مع أقطان الاكثار بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجمعية العامة لمنتجي الأقطان.وأضاف أن معهد بحوث القطن قام بإنتاج سلسلة من أصناف القطن المصري طويل التيلة يحل جديدها محل قديمها ومتفوقا عليه في قدرته الإنتاجية ومتميزا عنه ومرغوبا في صفات الجودة، والأصناف الجديدة مبكرة النضج، مشيرا إلى أهمية الزرع الآلى للمحصول والذى يوفر فى التقاوى حيث يحتاج الفدان إلى 4 كيلو فقط من البذور مما يسهم فى ترشيد استخدام الأسمدة وزيادة الإنتاجية، وأهمية اللجوء مستقبلا إلى الجنى الآلى للمحصول الذي يوفر في تكاليف الإنتاج.