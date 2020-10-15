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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4411 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:55 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت إندونيسيا، اليوم الخميس، 4411 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 349160، لتتجاوز بذلك الفلبين من حيث أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في جنوب شرق آسيا.

كما سجلت إندونيسيا 112 وفاة جديدة بمرض كوفيد- 19، الذي يسببه الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 12268.

وبلغ إجمالي الحالات في الفلبين 348698 إصابة، و6497 وفاة حتى اليوم الخميس.

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