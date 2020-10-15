تشييع جثمان «فتاة المعادي» من مسجد السيدة نفيسة

شيعت ظهر اليوم الخميس، جنازة «مريم» والشهيرة بـ «فتاة المعادي» من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد كبير من الأهالي، قبل التوجه بالجثمان لموارته الثرى بمقابر الأسرة فى بلبيس.وتمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط المتهمين في واقعة سحل وقتل مريم الملقبة فتاة المعادي، بعد فشلهما في سرقة حقيبتها، وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة محل الواقعة.وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولان بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.