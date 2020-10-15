تشييع جثمان «فتاة المعادي» من مسجد السيدة نفيسة
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:00 م
رضوي عبدالغنيطباعة
شيعت ظهر اليوم الخميس، جنازة «مريم» والشهيرة بـ «فتاة المعادي» من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد كبير من الأهالي، قبل التوجه بالجثمان لموارته الثرى بمقابر الأسرة فى بلبيس.
وتمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط المتهمين في واقعة سحل وقتل مريم الملقبة فتاة المعادي، بعد فشلهما في سرقة حقيبتها، وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة محل الواقعة.
وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.
وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولان بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط المتهمين في واقعة سحل وقتل مريم الملقبة فتاة المعادي، بعد فشلهما في سرقة حقيبتها، وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة محل الواقعة.
وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.
وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولان بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.