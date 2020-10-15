رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تشييع جثمان «فتاة المعادي» من مسجد السيدة نفيسة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:00 م
جريدة الدستور
رضوي عبدالغني
طباعة
شيعت ظهر اليوم الخميس، جنازة «مريم» والشهيرة بـ «فتاة المعادي» من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد كبير من الأهالي، قبل التوجه بالجثمان لموارته الثرى بمقابر الأسرة فى بلبيس.

وتمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط المتهمين في واقعة سحل وقتل مريم الملقبة فتاة المعادي، بعد فشلهما في سرقة حقيبتها، وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة محل الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولان بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس أكاديمية الشرطة: تخرج 1501 طالب بنسبة نجاح 99.6%

«مسجل خطر».. تفاصيل القبض على المتهم الرئيسى فى سحل وموت «فتاة المعادى»

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

تفاصيل مثيرة في علاج «صاحب الكرامات»: يرميهم بالحجارة ويسير بحراسة

الصور

image description

فتح فصول محو أمية فى المدارس ومراكز الشباب بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجري أساس مشروعي صرف صحي بـ128 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

الأكثر قراءة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

ضباط الشرطة الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

مصرع 29 شخصًا بفيضانات الهند

اشتباكات أفغانستان تتسبب في غياب 3927 طالبا عن مدارسهم

دراسة: نيوزيلندا تتحول بالفعل بسبب تغير المناخ

«جوجل» يعيد شاب إلى أسرته بعد 12 عامًا من اختطافه

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي بـ«القومي للترجمة».. اليوم

السبت معرض استيعادي للفنان فتحي أحمد بنقابة التشكيليين

منير الوسيمى: أنا الوحيد اللى كنت بقول للأبنودى «الأغنية بتاعتك دى وحشة»

جائزة محمد عفيفي مطر تغلق باب التقديم نهاية أكتوبر