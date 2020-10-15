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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

أسماء أوائل خريجي أكاديمية الشرطة دفعة 2020 المكرمين من الرئيس

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:47 ص
جريدة الدستور
مريم جبل وعمرو المزيدي
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منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أوائل طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، وقسم الدراسات العليا، نوط الامتياز من الطبقة الثانية، خلال حفل تخرجهم المقام بأكاديمية الشرطة.

وكرم الرئيس كلا من: ملازمون تحت الاختبار، معتز أشرف عبدالعزيز، محمد أحمد عبدالعزيز،عماد مبارك علي حسونة، أحمد سعيد، محمد صلاح هاشم، وأوائل الوافدين إياد خالد محمود، وأوائل خريجي كلية الحقوق محمد علي عبدالعزيز عوض والضباط المختصين صلاح الدين عثمان صلاح الدين أحمدي، ومي صلاح الدين سيف.

وشهد الرئيس السيسي الحفل في حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة، وعدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، وأسر الخريجين، في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتعد كلية الشرطة من أقدم الكليات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم إنشاء مدرسة البوليس في ثكنات عابدين 1896 لمدة 10 سنوات، ثم صدر أول قانون للمدرسة في 1907 حتى 1924، حيث تغير اسم مدرسة البوليس إلى كلية البوليس 1925 حتى 1952، وبعدها بعام تغير اسمها إلى كلية الشرطة حتى سنة 1974، وبعدها بعام أصبحت كلية الشرطة أحد كيانات أكاديمية الشرطة.

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