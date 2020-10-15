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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس البرلمان القبرصي يعلن استقالته من منصبه

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:02 م
ديميتريس سيلوريس
ديميتريس سيلوريس
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أعلن رئيس البرلمان القبرصي، ديميتريس سيلوريس، اليوم الخميس استقالته من منصبه.

وقال سيلوريس - في بيان نقلته صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - إنه استقال من منصبه وتنازل أيضًا عن مقعده في البرلمان، مؤكدًا أنه لم يخرق أي قانون، وأنه استقال حتى لا تتواجد أعذار بأن وجوده عرقل العمل السلس للبرلمان.

وأشار إلى أنه سيقوم برفع حصانته البرلمانية إذا طُلب منه ذلك من أجل تسهيل التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بخرق القانون.

وأوضح سيلوريس، أن قراره استند إلى اعتقاد راسخ بأنه لم يفعل أي شيء غير قانوني وأن استقالته في نهاية المطاف ستترك انطباعًا عكسيًا.

وتابع قائلًا: "أعتقد أن استمراري كرئيس للبرلمان قد أسيء تفسيره، هذا التفسير الخاطئ، بالإضافة إلى الرغبة الواضحة لدى البعض في استغلال القضية لصالحهم من أجل تحقيق أهدافهم وخططهم السياسية، وكذلك استغلالها كذريعة لتعطيل عمل البرلمان، قادني إلى قرار الاستقالة من منصب رئيس البرلمان، وكذلك من عضويته".

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