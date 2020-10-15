محمد الحضري: سعيد بمشاركتي في مسلسل «القاهرة كابول»

يشارك الفنان الشاب محمد الحضري، في مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2021.وأكد الفنان الشاب أنه سعيد بمشاركته في هذا العمل وسط كوكبة من النجوم من أبرزهم خالد الصاوي، وطارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، موضحا أنه يجسد دور مدرب "جيم"، ينضم لأحد الجماعات الإرهابية وتنقلب بعدها حياته رأسا على عقب.وأشار إلى أنه بدأ التصوير يوم 8 فبراير الماضي، وتوقف التصوير لبعض الوقت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ويستكمل فريق العمل حاليا التصوير، على مدار 14 ساعة يوميا.و مسلسل "القاهرة كابول" شارك في بطولته حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، خالد كمال، ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي.يذكر أن محمد الحضري سبق وأن شارك في مسلسل "سك على اخواتك"، أمام نجم مسرح مصر على ربيع، وسهر الصايغ، وهنا الزاهد ومن إخراج وائل إحسان