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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مبعوث أممي: يطالب بتخفيف العقوبات على بيونج يانج

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
توماس أوجيا كوينتانا
توماس أوجيا كوينتانا
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دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس أوجيا كوينتانا إلى تخفيف العقوبات المفروضة على بيونج يانج في ضوء تأزم جائحة كورونا "كوفيد-19".

وكتب كوينتانا - في مشروع تقرير نُشر، اليوم الخميس، ونقله موقع يو إس نيوز الإخباري الأمريكي- أن المجتمع الدولي يدعو إلى النظر على وجه السرعة في أمر رفع العقوبات على كوريا الشمالية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن إجراءات الإغلاق في البلاد.

وأشار المسؤول الأممي- في تقريره المقرر تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم- إلى أن بيونج يانج قامت بفرض ضوابط صارمة على حدودها هذا العام ضمن تدابير أخرى متخذة ضد فيروس كورونا، في الوقت الذي كانت تعاني فيه بالفعل من العقوبات، فضلا عن مشاكل اقتصادية شاملة وأحوال جوية سيئة على نحو غير معتاد.

وأوضح أنه في الوقت الذي ترمي فيه القيود التي تتخذها بيونج يانج إلى حماية حقوق شعبها في الصحة والحياة، ألقت إجراءات الإغلاق الصارمة بآثار "مدمرة" على التجارة، مشيرة إلى أن التداعيات على التجارة هددت بدورها بسبل الإمدادات الغذائية والحصول على المساعدات الإنسانية.

وتتعرض كوريا الشمالية، التي لم تسجل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لعقوبات أممية منذ عام 2006 على خليفة تطوير برامجها الصاروخية الباليستية والنووية، كما واجهت تشديد التدابير المفروضة عليها خلال السنوات الأخيرة.

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