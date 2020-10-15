توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي بـ«القومي للترجمة».. اليوم

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، اليوم الخميس، بيوم المترجم والذي يوافق ذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي رائد الترجمة والتنوير في العصر الحديث.ويشارك في الاحتفالية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتبدأ الفعاليات بكلمة المترجم محمد عناني، ثم كلمة الدكتور كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، يليهما كلمة وزير الثقافة.بعدها تبدأ مراسم توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي، ويتسلمها كلٍ من: الدكتور حسن نصر الدين الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي، مارك جمال الفائز بجائزة الشباب للترجمة، الدكتور رؤوف وصفي الفائز بجائزة الثقافة العلمية.يعقبهما الندوة الرئيسية ليوم المترجم هذا العام للاحتفال بالكتاب الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة " تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس حتى اليوم" من تأليف روجيه جوانت داجنت وتقام الندوة بحضور كلٍ من: مترجم الكتاب الدكتور حسن نصر الدين الأستاذ بكلية الاّثار جامعة القاهرة.والدكتور أحمد درويش الناقد الأدبي، الدكتور السيد فليفل عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية السابق، والدكتور كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة.